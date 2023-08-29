Apoyan maestros entrega de libros

FRONTERA COAH-. Maestros de educación primaria esperan que cuanto antes se entreguen los nuevos libros de texto y de esta forma puedan retomar el ciclo escolar, sin contratiempos y cumplir con su función de enseñar a los alumnos.



Aunque las primeras semanas de regreso a clases los maestros trabajan en realizar un diagnóstico de los alumnos y en este tiempo no son necesarios los libros de texto, los docentes siguen en “Stand by” en cuanto a sus planeaciones y la organización de los cuadernos, todo por la cuestión política que está bloqueando a los alumnos de su derecho a la educación.

Ese es el sentir de muchos de los profesores que ya regresaron a sus aulas, muchos de ellos ni siquiera saben de cuestiones políticas ni les interesa, por lo que lo único que quieren es tener el material y estar preparados para desempeñar su función.

La maestra Laura Leticia Alemán Hernández, es profesora desde hace 29 años, mencionó que en su escuela se tuvo el contacto directo con los libros de texto y durante la primera semana que los profesores regresaron al curso así como en las sesiones del Consejo Técnico Escolar.

“El panorama es general para los maestros, la polémica de la sociedad en cuanto a que los libros no son acordes es mentira, los nuevos libros vienen desarrollados por proyecto, la metodología que utilizan es la correcta pues no traen ideología comunista”, comentó la profesora quien aseguró que su experiencia frente a grupo la hace pensar que esto es una cuestión política.

La profesora Celene Hernández y Leticia, comentaron que analizando el panorama general que tuvieron sobre los libros, va directo a que el alumno sea una persona crítica, reflexiva analítica, que piense y analice partiendo de su realidad inmediata partiendo de su hogar, de la escuela y de la comunidad.

Por eso la profesora comentó que tanto ella como muchos maestros, esperan a que el Gobierno reflexione y vea que no puede quitar ese derecho a la niñez coahuilense de recibir la educación por cuestiones políticas.

“Creo que los maestros, la mayoría están en esa postura de querer que los libros sean entregados a los niños, ante los supuestos errores, no es la única ocasión, eso ha sido siempre, en la historia de la educación siempre se han presentado errores en los libres no es la primera vez y aquí está el enfoque político” comentó.

No han podido concluir la organización de cuadernos porque sí se trabaja con el plan anterior se trabajará por asignaturas y si se implementa La Nueva Escuela Mexicana organizaría a sus alumnos, con sus cuadernos con campos formativos.

Además de que el trabajo se está retardado para los maestros que están preocupados y que repercute en padres de familia y alumnos, por lo que se espera que el gobierno reflexiones y que eso se agilice por el bien de todos.