Apoyará Alcalde a familias afectadas

FRONTERA COAH.- "Vamos a seguir trabajando son oportunidades para seguir con las correcciones pero estamos en el camino correcto, no salimos a tomarnos una foto, todo lo que perdieron lo vamos a recuperar", comentó el alcalde Roberto Piña.

Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Protección Civil, Bienestar Social, Servicios Primarios, Alumbrado, DIF, todos los departamentos estuvieron al servicio de la comunidad en esta lamentable situación que se presentó a consecuencia de las lluvias.

Ya se tiene un censo de la gente que resultó afectada en la Margarito Villanueva en Praderas del Norte, son un promedio de 5 familias que perdieron colchones, refrigeradores, pero todo lo que se echó a perder se va a recuperar.

El alcalde explicó que cuando no existía le drenaje pluvial el agua se iba por las calles, tardaba en desembocar al arroyo frontera, eso le daba oportunidad al resto de los pluviales, la capacidad del drenaje de la colonia La Borja es de miles y miles de litros que se van por el subsuelo y no por las calles, llegan rápido al arroyo Frontera

Toda el agua que pasa por el drenaje pluvial de la calle Torreón llega muy rápido a la calle Zacatecas, se mete al arroyo Frontera con gran velocidad, los otros pluviales no tienen acceso a bajar hay que corregirlos y correr más atrás por eso se llenó de agua.

"Me decía una vecina que tenía 35 años ahí que no había visto que las compuertas estuvieran cerradas, pero no estaban cerradas, solamente que era demasiada agua, ya se detectó el problema no permite salir porque el chorro es muy fuerte pero con todo y eso vimos casas en calle Coahuila, Sierrita, nos hizo agujeros en la barda del Papo Ríos, no pasa nada, metimos maquinas en el 8 de Enero todos trabajamos hasta muy noche", comentó el alcalde.

El puente a desnivel de la colonia Occidental se cerró porque el agua se trajo la tierra, llegó un momento en que las bombas de extracción se taparon, se tuvo que cerrar el acceso y duraron dos horas con el paso del puente cerrado porque si no se quemarían las bombas.

Ya quedó liberado, la gente ya pasa libremente pero hubo un semáforo que se quiso caer, hay varias zonas de inundación que están delimitadas, hay trabajos del sistema de SIMAS, tenemos que atender todo, aun y con todo esto la ciudad está tranquila, empezaba a llover a las 5:00 am estuvieron al pendiente pero no llovió ayer desde temprano como se tenía programado.