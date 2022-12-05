Apoyará Hugo a niñas Gimnastas

San Buenaventura, Coahuila.- El joven alcalde de San Buenaventurase profesor Hugo Iván Lozano Sánchez acompañó a las alumnas del Club Gymnastico San Buenaventura así Torneo municipal donde demostraron grandes habilidades en este deporte.

La Copa club Gymnastico SB fue uno evento organizado para la demostración de este deporte donde las niñas, jóvenes y adolescentes pueden aprender Gimnasia Artística y rítmica.

El Alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez acompañado del Regidor Antonio Moreno Portillo y Director de Deportes Marín Martinez encabezaron la ceremonia cívica y al término de la. Copa entregaron Medallas de colores para categorías que se distinguieron como Amarilla- petit, Azul-Teens, Rosa fiucsa-Junior y medalla Roja- Calificación perfecta.

1 / 3 Hugo Lozano dijo que cada vez son más los niños que se integran a actividades deportivas como hoy lo vemos con las niñas gimnastas. 2 / 3 La Copa club Gymnastico SB fue uno evento organizado para la demostración de este deporte. 3 / 3 “les pedimos a los papás que sigan impulsando a sus hijos para cumplir metas, sueños”, expuso. ❮❯

En su mensaje el profe Hugo Lozano dijo que cada vez son más los niños que se integran a actividades deportivas como hoy lo vemos con las niñas gimnastas.

“Seguiremos colaborando como Ayuntamiento para que los padres de familia también tengan la certeza que desde Presidencia Municipal contarán directamente con nuestro apoyo. Les pedimos a los papás que sigan impulsando a sus hijos para cumplir metas, sueños y no dejen de participar en los torneos de competencia donde demuestran sus habilidades” enfatizó el alcalde.

La maestra Adriana de Luna, couch del Club Gimnástico agradeció al alcalde y Municipio por apoyar sus club de San Buenaventura, con entusiasmo dijo irán a participar en una Copa Internacional en Mérida Yucatán en próximos días y el profe Hugo ya les brindó apoyo con el transporte para el viaje de la competencia del 14 al 18 de diciembre, por lo qué hay mil de animo entres las 85 alumnas gimnastas que forman parte de categorías pettit, teens, juniors, niveles prenivel, nivel 1 y 2.

Al final se hizo la entrega de medallas y reconocimientos a las chicas más destacadas.