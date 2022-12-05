Contactanos

Coahuila

Apoyará Hugo a niñas Gimnastas

El alcalde acompañó a las alumnas del Club Gymnastico San Buenaventura.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 05 diciembre, 2022 - 08:22 p.m.
Apoyará Hugo a niñas Gimnastas
El joven alcalde de San Buenaventurase profesor Hugo Iván Lozano Sánchez acompañó a las alumnas del Club Gymnastico.

San Buenaventura, Coahuila.- El joven alcalde de  San Buenaventurase profesor Hugo Iván Lozano Sánchez acompañó  a las alumnas del Club Gymnastico San Buenaventura así Torneo municipal donde demostraron grandes habilidades en este deporte.

La Copa club Gymnastico SB fue uno evento organizado para la demostración de este deporte donde las niñas, jóvenes y adolescentes pueden aprender Gimnasia Artística y rítmica.

El Alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez acompañado del Regidor Antonio Moreno  Portillo y Director de Deportes Marín Martinez encabezaron la ceremonia cívica y al término de la. Copa entregaron Medallas  de colores para categorías que se distinguieron como Amarilla- petit, Azul-Teens, Rosa fiucsa-Junior y medalla Roja- Calificación perfecta.

1 / 3
Apoyará Hugo a niñas Gimnastas
Hugo Lozano dijo que cada vez son más los niños que se integran a actividades deportivas como hoy lo vemos con las niñas gimnastas.
2 / 3
Apoyará Hugo a niñas Gimnastas
La Copa club Gymnastico SB fue uno evento organizado para la demostración de este deporte.
3 / 3
Apoyará Hugo a niñas Gimnastas
“les pedimos a los papás que sigan impulsando a sus hijos para cumplir metas, sueños”, expuso.

En su mensaje el profe Hugo Lozano dijo que cada vez son más los niños que se integran a actividades deportivas como hoy lo vemos  con las niñas gimnastas.

“Seguiremos colaborando como Ayuntamiento para que los padres de familia también tengan la certeza que desde Presidencia Municipal contarán directamente con nuestro apoyo. Les pedimos a los papás que sigan impulsando a sus hijos para cumplir metas, sueños y no dejen de participar en los torneos de competencia donde demuestran sus habilidades” enfatizó el alcalde.

La maestra Adriana de Luna, couch  del Club Gimnástico agradeció al alcalde y Municipio por apoyar sus club  de San Buenaventura, con entusiasmo dijo irán a participar en una Copa  Internacional en Mérida Yucatán en próximos días y el profe Hugo ya les brindó apoyo  con el transporte para el viaje de la competencia del 14 al 18 de diciembre, por lo qué hay mil de animo entres las 85 alumnas gimnastas que forman parte de  categorías pettit, teens, juniors, niveles prenivel, nivel 1 y 2.

Al final se hizo la entrega de medallas y reconocimientos a las chicas más destacadas.

  • Apoyará Hugo a niñas Gimnastas

    Hugo Lozano dijo que cada vez son más los niños que se integran a actividades deportivas como hoy lo vemos con las niñas gimnastas.

  • Apoyará Hugo a niñas Gimnastas

    La Copa club Gymnastico SB fue uno evento organizado para la demostración de este deporte.

  • Apoyará Hugo a niñas Gimnastas

    “les pedimos a los papás que sigan impulsando a sus hijos para cumplir metas, sueños”, expuso.

  • Apoyará Hugo a niñas Gimnastas
  • Apoyará Hugo a niñas Gimnastas
  • Apoyará Hugo a niñas Gimnastas
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados