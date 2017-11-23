Apoyará RIA a mujer adicta de Castaños

Castaños Coah.- La institución RIA (Recuperación Integral para Adolescentes) se ofrece a brindar apoyo y buscar alternativas para Karla, mujer castañense que se drogaba el pasado 20 de noviembre, durante el desfile revolucionario en Castaños.

Tras la noticia publicada en este diario el pasado 21 de noviembre acerca de la joven castañense quien desfiló y bailó frente a autoridades municipales durante el desfile revolucionario, la noticia causó gran impacto entre los espectadores y ciudadanos que a través de redes sociales solicitaban el apoyo incondicional para salvar a la mujer de este mundo de las drogas

Juan Vielma, titular de la institución RIA manifestó haber apoyado a la mujer en años anteriores, asegurando que en esta ocasión la joven castañense requiere de apoyo más especializado, es decir, de un psiquiatra.

Por lo que solicitó de modo urgente la presencia de familiares directos para poder ayudarla.

Por el comportamiento de Karla que en ocasiones este es de forma agresiva, se supone que padece de esquizofrenia, por lo que la institución RIA puede canalizarla en otros estados para su atención profesional y especializada.