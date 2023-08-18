Apoyarán con útiles a hijos de obreros

Frontera, Coahuila.- El Ayuntamiento de Frontera dará apoyo a los hijos de trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y a familias vulnerables mediante la entrega de útiles escolares para estudiantes de todos los niveles educativos.

Lo anterior lo dio a conocer la directora de Educación, Angélica Jacobo Gutiérrez, comentó que ya llegaron los 700 paquetes escolares y están elaborados de acuerdo a los niveles educativos de los alumnos, desde preescolar hasta universidad.

Será el próximo miércoles 23 de agosto cuando se haga entrega de los apoyos en punto de las 9:00 de la mañana en la explanada de la Presidencia Municipal, para ello se está hablando a las personas que se registraron al beneficio y al censo que se realizó previamente.

Jacobo Gutiérrez comentó que en esta ocasión no contaron con el apoyo de la Iniciativa Privada sino que se consiguieron los 700 paquetes con recursos municipales, sin embargo, todas las donaciones que lleguen al departamento servirán para seguir ayudando a los estudiantes que más lo necesitan.

Cabe destacar que se acaba de cumplir la semana quince en que los obreros sindicalizados de AHMSA no reciben salario, además de cuatro a cinco meses que los empleados de confianza tampoco han visto un peso de sus quincenas, generando una situación crítica y de desesperación entre los obreros.