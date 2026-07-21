La familia de Liam Alain González agradece apoyo tras su fallecimiento

La familia de Liam Alain González Salomón agradeció el respaldo de la comunidad, luego de que la solidaridad de decenas de personas permitió reunir los recursos necesarios para cubrir los gastos funerarios del menor, quien falleció a los 2 años y 3 meses tras enfrentar complicaciones derivadas de la hidrocefalia.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Blanca Alzalde, madre de Liam, expresó su gratitud por las muestras de cariño, oraciones y apoyo económico que recibió durante la enfermedad de su hijo y tras su fallecimiento. "Mil gracias a todas y todos por sus mensajes de aliento y buenos deseos. Estoy bien agradecida por todo su apoyo, siempre estuvieron conmigo durante el tiempo que mi bebé estuvo internado y ahora que ya es un angelito", escribió.

Asimismo, agradeció a quienes durante los últimos dos años la apoyaron en las distintas actividades que realizó para costear el tratamiento médico de Liam, así como a quienes constantemente preguntaban por su estado de salud.

El menor fue velado en la Capilla San Gabriel, ubicada sobre el bulevar San José, en Monclova, y posteriormente sus restos fueron trasladados al crematorio.

La familia informó que este lunes fueron entregadas las cenizas de Liam a su madre, con lo que concluyeron los servicios funerarios. Blanca Alzalde reiteró su agradecimiento a todas las personas que, con donativos, mensajes de aliento y oraciones, acompañaron a la familia durante uno de los momentos más difíciles de su vida.