Adultos mayores de Frontera requieren medicamentos y pañales

La falta de medicamentos y pañales desechables encabeza las solicitudes de apoyo que recibe la Dirección del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad de Frontera, donde ocho adultos mayores requieren estos últimos de manera permanente debido a enfermedades crónicas.

Francisco Ramos Sánchez, titular de la dependencia, informó que en lo que va del año han atendido a 38 personas que acuden por distintas necesidades, principalmente relacionadas con la adquisición de medicamentos y productos de higiene para quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica.

Explicó que la dependencia trabaja en coordinación con el DIF, Salud Pública y el Club de Leones para reunir medicamentos que ya no utilizan otras personas o instituciones y canalizarlos a quienes los necesitan.

La demanda de pañales para adultos mayores

La segunda demanda más frecuente corresponde a los pañales para adulto, debido a que algunos beneficiarios presentan incontinencia urinaria asociada con la edad o padecimientos crónicos. En estos casos, el consumo puede alcanzar al menos tres paquetes por semana.

Ramos Sánchez detalló que ocho adultos mayores requieren pañales de manera permanente, por lo que la dirección gestiona apoyos ante el DIF y solicita la colaboración de funcionarios municipales para cubrir parte de las necesidades.

Como parte de esta estrategia, explicó que promueve la iniciativa "Adopte un abuelo", mediante la cual busca que directores y otros funcionarios municipales respalden a una persona adulta mayor con paquetes de pañales u otros apoyos, de acuerdo con sus posibilidades.

Solicitudes de apoyo en Frontera

El funcionario señaló que las solicitudes provienen de distintos sectores de Frontera, entre ellos las colonias Diana Laura, Occidental y Borja, así como comunidades de la periferia. Sin embargo, identificó a Diana Laura y Chovenero entre las zonas de donde acuden con mayor frecuencia.

Entre los beneficiarios se encuentra un adulto mayor de 92 años, residente del ejido 8 de Enero, quien es la persona de mayor edad atendida por la dependencia, de acuerdo con el director.

Ramos Sánchez destacó que la colaboración entre las áreas municipales y las organizaciones que participan en estas acciones permite responder a parte de las necesidades de los adultos mayores que no cuentan con recursos suficientes para adquirir medicamentos y productos básicos.