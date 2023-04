Aprueba Frontera la Cuenta Pública

FRONTERA COAH-. El cabildo de Frontera llevó a cabo la revisión y aprobación del primer trimestre del año, hubo una muy buena explicación por parte del área financiera de la administración, se planteó todo lo que se maneja en el área financiera, se puso hincapié en que se puso mucha inversión de un 150% de inflación más.

Se puso en la mesa el tema de que Frontera es el municipio que más invierte en obra pública son cerca de 100 millones de pesos para el ejercicio fiscal de este año, los ahorros están muy considerables y se trata de ser consistente y mantenerse en eso.

Es un manejo muy correcto por parte del equipo financiero, haciendo ajustes, cero gastos ni excesos, de 17 miembros del cabildo, 16 votos a favor y una abstención de una integrante del cabildo.

El alcalde dijo que no le causa conflicto y que es bueno que no haya personas que piensen igual, pero los documentos están sobre la mesa y los tiene el congreso del Estado y la Auditoría del Estado, sus razones habrá tenido quien decidió no votar ni a favor ni en contra.