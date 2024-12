Aprueban nuevo horario en la venta de alcohol.

FRONTERA COAH-. Por unanimidad, el Cabildo de Frontera aprobó la ampliación del horario para la venta de alcohol durante el mes de diciembre, atendiendo la solicitud de comerciantes locales. La regidora Laura Reyes, titular de la Comisión de Alcoholes, destacó que la medida busca apoyar la reactivación económica en la temporada navideña, pero subrayó que habrá estricta supervisión para garantizar el cumplimiento.

Durante la sesión de Cabildo, donde 13 regidores estuvieron presentes, se acordó que el nuevo horario de venta será de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 12:00 a.m., mientras que los domingos será de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Laura Reyes advirtió que inspectores del Departamento de Ingresos realizarán operativos para vigilar que los establecimientos respeten los horarios establecidos.

"De no cumplir con la normativa, los negocios serán clausurados y se les impondrán multas", afirmó la regidora, quien además mencionó que ya se han clausurado establecimientos en ocasiones anteriores por violar estas disposiciones.

La regidora espera que, con esta ampliación, los comercios actúen con responsabilidad para evitar sanciones. La medida responde a la necesidad de equilibrar el desarrollo económico con la seguridad y el orden público en la ciudad.