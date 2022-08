Arde casa en el 8 de enero

FRONTERA., COAH.- La sustitución de fusibles por "diablitos" en las instalaciones eléctricas de un domicilio del ejido 8 de enero, provocó un incendio que aunque fue controlado generó la pérdida total del inmueble, lo anterior informó Ángelo Grimaldo.

El Director de protección civil municipal mencionó que se recibió la solicitud de apoyo el día de ayer en punto de las 9:20 de la mañana, llegando los bomberos pocos minutos después, pero al llegar y querer cortar la energía eléctrica para proceder a apagar el incendio con agua, se dieron cuenta de que no había fusibles y en su lugar habían diablitos, los cuales provocaron el incendio.

Los fusibles están en una instalación eléctrica para cortar la energía en caso de un problema y cuando no están colocados sucede que se calientan los cables y se genera el incendio que fue lo que sucedió en esta ocasión, siendo las malas conexiones eléctricas las que más provocan accidentes de este tipo en los domicilios, dijo el Director.

Mencionó que los bomberos de manera rápida cortaron la luz y procedieron a apagar el incendio, sin embargo al contar el domicilio con vigas de madera, estas se consumieron de manera rápida, quemando la totalidad del domicilio, por lo que este accidente provocó una pérdida total del mismo.

"Hubieron daños estructurales graves en el lugar, lo bueno de todo es que no había gente en la vivienda pero la casa ya no podrá ser habitada, esperamos que con acontecimientos como este la gente entienda que no se deben colocar "diablitos" ya que son estos los que generan el 70% de los incendios en casa habitación".