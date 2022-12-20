Contactanos

Coahuila

Arranca Ciénegas Operativo Navideño

Instalan módulo para atención de paisanos.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 20 diciembre, 2022 - 09:36 p.m.
Arranca Ciénegas Operativo Navideño
El alcalde dio el banderazo de arranque del programa Bienvenido Paisano.

Cuatro Ciénegas, Coahuila.-   El Ing. Manuel Humberto Villarreal Cortez, alcalde de Cuatro Ciénegas, junto a la síndico municipal Saily Idolina Mendoza Mendoza, el director de Seguridad Pública Municipal, Lic. Rosendo García Arévalo, el director de Protección Civil, Lic. Carlos Armando Moreno Garza, personal de Secretaría de Salud, elementos estatales y municipales, dio el banderazo de arranque del programa Bienvenido Paisano.

Durante el evento se informó que este  operativo consiste en brindar seguridad, vialidad y orientación a vacacionistas o familias de connacionales que transitan por el Pueblo Mágico.

1 / 4
Arranca Ciénegas Operativo Navideño
El alcalde Beto Villarreal, dijo: La seguridad a ciudadanos y vacacionistas y paisanos es primordial para nuestro gobierno”.
2 / 4
Arranca Ciénegas Operativo Navideño
Durante el evento se informó que este operativo consiste en brindar seguridad, vialidad y orientación a vacacionistas o familias.
3 / 4
Arranca Ciénegas Operativo Navideño
Villarreal Cortez, agradeció la disponibilidad de los diferentes cuerpos policíacos.
4 / 4
Arranca Ciénegas Operativo Navideño

Ante esto el alcalde Beto Villarreal, dijo: "La seguridad  a ciudadanos y vacacionistas y paisanos  es primordial para nuestro gobierno, es por ello que trabajamos en coordinación con diferentes instituciones y corporaciones policíacas, así como también con protección civil y personal de salud del estado".

Villarreal Cortez, agradeció la disponibilidad de los diferentes cuerpos policíacos y a la Ing. Saily Idolina Mendoza, presidente de la comisión de seguridad pública en el pueblo mágico quien seguirá al pendiente  de que se cumplan  las instrucciones para que los visitantes pasen una   Navidad segura   y las fiestas del cierre de año también.

  • Arranca Ciénegas Operativo Navideño

    El alcalde Beto Villarreal, dijo: La seguridad a ciudadanos y vacacionistas y paisanos es primordial para nuestro gobierno”.

  • Arranca Ciénegas Operativo Navideño

    Durante el evento se informó que este operativo consiste en brindar seguridad, vialidad y orientación a vacacionistas o familias.

  • Arranca Ciénegas Operativo Navideño

    Villarreal Cortez, agradeció la disponibilidad de los diferentes cuerpos policíacos.

  • Arranca Ciénegas Operativo Navideño

  • Arranca Ciénegas Operativo Navideño
  • Arranca Ciénegas Operativo Navideño
  • Arranca Ciénegas Operativo Navideño
  • Arranca Ciénegas Operativo Navideño
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados