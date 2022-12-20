Arranca Ciénegas Operativo Navideño

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El Ing. Manuel Humberto Villarreal Cortez, alcalde de Cuatro Ciénegas, junto a la síndico municipal Saily Idolina Mendoza Mendoza, el director de Seguridad Pública Municipal, Lic. Rosendo García Arévalo, el director de Protección Civil, Lic. Carlos Armando Moreno Garza, personal de Secretaría de Salud, elementos estatales y municipales, dio el banderazo de arranque del programa Bienvenido Paisano.

Durante el evento se informó que este operativo consiste en brindar seguridad, vialidad y orientación a vacacionistas o familias de connacionales que transitan por el Pueblo Mágico.

1 / 4 El alcalde Beto Villarreal, dijo: La seguridad a ciudadanos y vacacionistas y paisanos es primordial para nuestro gobierno”. 2 / 4 Durante el evento se informó que este operativo consiste en brindar seguridad, vialidad y orientación a vacacionistas o familias. 3 / 4 Villarreal Cortez, agradeció la disponibilidad de los diferentes cuerpos policíacos. 4 / 4 ❮❯

Ante esto el alcalde Beto Villarreal, dijo: "La seguridad a ciudadanos y vacacionistas y paisanos es primordial para nuestro gobierno, es por ello que trabajamos en coordinación con diferentes instituciones y corporaciones policíacas, así como también con protección civil y personal de salud del estado".

Villarreal Cortez, agradeció la disponibilidad de los diferentes cuerpos policíacos y a la Ing. Saily Idolina Mendoza, presidente de la comisión de seguridad pública en el pueblo mágico quien seguirá al pendiente de que se cumplan las instrucciones para que los visitantes pasen una Navidad segura y las fiestas del cierre de año también.