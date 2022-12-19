Arranca Operativo “Navidad Segura”

FRONTERA COAH-. De manera oficial arrancó el Operativo Navidad Segura que tiene como objetivo brindar asistencia a los viajantes que transiten por las principales vialidades del municipio de Frontera.

El arranque se realizó en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, ahí estuvieron presentes elementos de Protección Civil y Bomberos, de Seguridad Pública, de la Policía Civil Coahuila, Sedena y Guardia Nacional.

Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil, mencionó que estas son instrucciones del alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, que la gente que viaje por Frontera tenga una buena asi9stencia vial en caso de un desperfecto brindarle el apoyo necesario para que continúen su viaje y en caso de alguna situación de salud por parte de paramédicos estarán atentos.

“Queremos que todos vayan y lleguen con bien para disfrutar sus fiestas decembrinas con sus familias y que regresen sanos y salvos a sus lugares de origen, cuando la gente disfruta nosotros trabajamos y lo hacemos con mucho gusto”, comentó el director.

Dijo que aunque no se ha cuantificado la cantidad de paisanos que transitan por el Libramiento Carlos Salinas de Gortari o la carretera 30, el flujo es mucho, incluso hay caravanas de paisanos.

Lo que preocupa son los tráileres que transitan por la cuidad con materiales y sustancias químicas aunado al incremento de familias completas que viajan en vehículo por eso están atentos para evitar cualquier accidente, no solo son paisanos sino que son mismos ciudadanos.

En situación normal transitar por el Carlos Salinas de Gortari y la carretera 30 es una situación crítica, aunque se ha mejorado mucho ambas vialidades, se tiene mayor iluminación pero es distracción de la gente el principal motivo de accidentes automovilísticos.