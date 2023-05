Arrancan torneo de Williamsport

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El regidor de Deportes Antonio Moreno Portillo junto al Director Martín Martínez encabezaron la junta previa para inicio del Torneo Distrital de "Ligas Pequeñas Williamsport" categoría 11 y 12 años.

Los representantes que estuvieron presentes, fueron de las Ligas Infantiles de Acuña, Piedras Negras, Nava, Palaú, Nueva Rosita, Allende, Sabinas, Estancias, Monclova y Sacramento.

Coincidieron los promotores de Ligas Pequeñas que este evento es el máximo torneo de beisbol para niños de 11 a 12 años; se disputa entre equipos más competitivos.

ARRANQUE DE LIGA DE FIN DE SEMANA

A nombre del joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez, el regidor Antonio Portillo dio la bienvenida a los asistentes, mostrando su agrado de que San Buenaventura sea sede del torneo y recibieron con gusto a los representantes de los 6 equipos más del estado a quienes les brindaron la información completa de los juegos a celebrarse en la Unidad Deportiva.

Programación de juegos sabatino en el campo de Sóftbol la Liga Carlos Segura vs Frontera programado a las 9:00 am, el perdedor primer juego vs Yankees San Buena a las 11:00 am, mientras que el ganador primer juego vs Yankees San Buena a las 2:00 pm.

En el campo de béisbol, Nava vs Sabinas a las 9:00 am, Allende vs Palaú 11:00 am, Nava vs Palaú a las 5:00 p.m. y Allende vs Sabinas a las 7:00 pm.

Para el domingo las semifinales: el primer lugar grupo A vs Segundo lugar grupo B 9:00 am Campo de Sóftbol, el primer Lugar grupo B vs Segundo Lugar grupo A 9:00 am Campo de Béisbol y la final Ganadores semifinal 1 y 2 campo de sóftbol.