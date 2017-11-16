Arreglan fuga y no tapan socavón

SAN BUENAVENTURA, COAH.- A una semana de que SIMAS arreglara la fuga interna de agua en la calle Porfirio Díaz de la colonia Benito Juárez, los vecinos están desesperados porque a la fecha el personal de la mencionada dependencia no se ha dignado a tapar el enorme socavón que hicieron y que mide más de metro y medio de diámetro.

Ubicado a un costado de la escuela primaria Año de Juárez, el hoyanco carece de señalamientos, solo unas cuantas ramas de árboles que el personal que hizo los trabajos “sembró” alrededor de este como medida de alerta para los automovilistas y peatones.

Rosa María Samaniego, vecina del sector comentó que era una fuga interna que estaba dañando la calle, banqueta y parte de los patios de la escuela primaria, y que de hecho fue reportada para que se arreglara pero una vez que cambiaron los tubos dejaron todo abierto y se fueron.

Es un riesgo el pozo que dejaron pues si bien es cierto que arreglaron la fuga, ahora los vecinos tenemos el problema pues los niños pueden caer en el o bien los autos, por ese motivo les pedimos que vengan y dejen la calle como estaba.

Agregó que el personal de SIMAS alegó que ellos no tienen obligación de arreglar el pavimento cuando se abre pues de eso se encarga Obras Públicas.