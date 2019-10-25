Asesino andaba drogado

FRONTERA., COAH.- El Director de Seguridad Pública dijo que fue en punto de las 4:20 de la tarde cuando se recibió un llamado al departamento donde solicitaban la intervención de los oficiales debido a que se encontraban un hombre severamente lesionado, con posible fractura de cráneo y desprendimiento de piezas dentales, para lo cual se acudió de manera inmediata para brindar la atención.

Fueron los oficiales de la patrulla 1027 a cargo de David Vargas, Arlene Guadalupe Barbosa e Iván Ibarra quienes de manera inmediata acudieron al lugar y gracias a vecinos aprendieron Carlos, quien al estar totalmente drogado, no pudo mencionar sus generales ni su lugar de precedencia.

El director de Seguridad Pública Juan José Castilla Ramos dijo que de manera inmediata se procedió a la detención del individuo.

“Los oficiales llegaron a la colonia Praderas a la calle Ferrocarril y se encontraron a un hombre que caminaba sin camisa y lleno de sangre, por lo que procedieron a la detención del “Tabasqueño”, quien minutos antes había dado muerte a Efraín Silva Elizondo, quien en esos momentos se encontraba tirado afuera de su domicilio”.

El director explicó que de manera inmediata se procedió a la detención del individuo, para después ponerlo a disposición de la Fiscalía del Estado para que realizaran la investigación correspondiente.

Juan José Castilla Ramos, dijo que la persona asesinada es hijo de un ex. Policía municipal de nombre Miguel Palacio Suárez, razón por la que se dio conocimiento de los hechos al presidente Florencio Siller Linaje quién de manera inmediata se comunicó con los afectados para brindarles apoyo.

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“El presunto homicida sigue bajo los influjos de la droga, nosotros realizamos la diligencia y el Ministerio Público realizó las actas y el peritaje, hasta el momento no sabemos los generales del presunto asesino debido a que no contaba con documentos al momento de su detención”.