Asiste a “Ciencia en el Desierto”

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- En representación del alcalde Ing. Manuel Humberto Villarreal Cortez, el Regidor de Obras Públicas, Arquitecto Hilario Manrique, asistió al congreso "Ciencia en el desierto".

El Centro de Investigación para la Conservación de la Biodiversidad y Ecología de Coahuila (CICBEC) de la Universidad Autónoma de Coahuila dirige el Congreso “Ciencia en el desierto”, del 14 al 16 de agosto de 2023, en las instalaciones del CICBEC en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

Se inició el primer día con las conferencias magistrales “Biorrefinería de Agave Lechuguilla: producción de alcohol de segunda generación”, a cargo del Dr. Leopoldo Javier Ríos González; “Aprovechamiento de plantas del semidesierto de Coahuila a través de sistemas de fermentación para la liberación de moléculas bioactivas” por el Dr. Leonardo Sepúlveda Torre; “Dialogo de saberes en el semidesierto de Coahuila, resultados en el Centro De Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila (CIJE)” por el Dr. Jorge Aguirre Joya.

Además, “La tortuga bisagra como termómetro de crisis” por el Dr. José Gamaliel Castañeda Gaytán; “Fundación pro Cuatro Ciénegas, alcances y retos” por el Lic. Edgar Ibarra Vázquez; “La divulgación científica desde el CICBEC” por la Dra. Norma Paola Meléndez Rentería.

“Granjas de Microalgas para el desarrollo de Biorrefinerías en la región de Cuatro Ciénegas” por el Dr. Héctor Ruiz Leza y la Dra. Rosa María Rodríguez Jasso, de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC; “Detección de glifosato por electroquimioluminiscencia” por el Dr. Arxcel de León del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA).

“Aprovechamiento de los biorecursos del semidesierto” por el Dr. Antonio Ledezma del CIQA; “Importancia de la Conservación de la Biodiversidad del Humedal de Cuatro Ciénegas Coahuila”, por el Dr. Miguel Ángel de León Zapata y “Acciones institucionales para la transferencia de conocimiento, responsabilidad social y sustentabilidad en el semidesierto mexicano”, por el Dr. Cristóbal Aguilar González.

Los participantes asistirán a actividades de Ecoturismo, visitas a los parques de las áreas naturales protegidas en safari truck y la presentación de “Ciencia en el desierto”, que será impartida por el rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez.

Asistieron jóvenes de diferentes partes del País y alumnos de la UadeC, así como centros de Investigación públicos y privados de Querétaro, Chihuahua, Coahuila y Durango

Con la asistencia de reconocidos investigadores y colaboradores de la UAdeC, se imparten los siguientes temas: - Aprovechamiento sustentable del desierto, - Ecología y cuidado del desierto, - Actividades antropogénicas en el desierto.