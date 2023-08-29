Asisten niños a hospital ixtlero

San Buenaventura, Coah.- El Ayuntamiento de San Buenaventura brindó apoyo a infantes del municipio que se inscribieron a través de Salud en la Jornada Quirúrgica de Ortopedia Pediátrica la cual se celebra del 25 al 30 de Agosto 2023 en el sur de Coahuila.

Seis niños acompañados de sus papás salieron el fin de semana a la clínica #33 de Ramos Arizpe, siendo trasladados desde las 5:00am del sábado 26 de agosto.

El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez apoyó con transporte de ida y vuelta a los pacientitos que fueron acompañados mínimos de un familiar y la Regidora de Salud Martha Elena Dávila.

La convocatoria fue hecha por el Hospital Rural 51 del IMSS Bienestar de San Buenaventura quienes valoraron con tiempo a infantes con necesidad de operaciones de alta especialidad.

Los seis pacientitos asistieron para atender algunas deformaciones congénitas o secuelas de fracturas aprovechando el benéfico programa dirigido a quienes no cuentan con Seguridad Social siendo canalizados al Hospital Ixtlero de Ramos Arizpe.

Además de fracturas, sindactilia, Polidactilia, pie equinovaro, displasia del desarrollo de la cadera también se ofrecieron cirugías en deformaciones congénitas o juanetes.

El alcalde Hugo Lozano reconoció la labor de la regidora de salud Martha Elena Dávila quien ha sido enlace con el Hospital Rural 51 y las clínicas del municipio sambonense.