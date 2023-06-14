Asolean a becados en el “Bienestar”

FRONTERA COAH-. Durante horas adultos mayores que reciben la Pensión del Bienestar esperaron de pie a ser atendidos por los Servidores de la Nación, ya que recibieron la tarjeta pues el próximo pago les llegará directamente al Banco del Bienestar.

Fue en el gimnasio Rodolfo Luna de la colonia La Morelos, donde cientos de adultos mayores se dieron cita desde muy temprana hora, el calor era insoportable y hubo adultos mayores que mencionaron sentir malestar pues tenían que esperar durante mucho tiempo de pie y con el calor que hacía.

Sin importar si iban en sillas de ruedas, bastón, multas, andaderas, tuvieron que esperar a ser atendidos si querían recibir la tarjeta para poder cobrar el próximo pago que al parecer está programado para el 04 de julio.

1 / 2 Había adultos mayores en sillas de ruedas, con bastón, andadera y se les trató de la misma forma. 2 / 2 Hubo una mujer que hasta se desmayó. ❮❯

María Luna Pérez de 69 años de edad mencionó que hubo una mujer que incluso se desmayó, afortunadamente se le brindó la atención por parte de elementos de Protección Civil que permanecieron ahí por si se requería la atención.

Al lugar también llegó el personal del DIF para ayudar a os adultos mayores a quienes les llevaron agua para mantenerlos hidratados hasta que les tocara su turno, se espera que los adultos mayores no vuelvan a sufrir estas condiciones una vez que ya recibieron la tarjeta para cobrar su pensión del Bienestar en el banco el día que ellos así lo deseen.