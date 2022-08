Asombrosa Cabalgata con miles de jinetes

Cuatro Ciénegas.- Orgulloso de los festejos de la Uva, el alcalde Beto Villarreal se mostró satisfecho con los resultados de la tradicional cabalgata en el marco del 34 aniversario desde su realización.

Agradeció especialmente al Secretario de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila Manolo Jiménez Salinas quien los ha motivado a cabalgar en cada región invitando junto a él en estos eventos tradicionales a los alcaldes, alcaldesas y demás secretarios como la Licenciada Azucena Ramos Ramos Secretaria de Turismo representante del Gobernador Miguel Riquelme con quien esta empujando fuerte por la reactivación económica.

Desde el sábado salieron los primeros cabalgantes en el entronque de la carretera 30 y Libramiento Carlos Salinas de Gortari frente al Aeropuerto Internacional "Venustiano Carranza" con un pequeño grupo de familias y jinetes que fueron invitando como en antaño a más personas llegando hasta el rancho "San Antonio" donde cenaron, descansaron y durmieron para continuar este domingo 31 y culminar en el lugar conocido como los pinabetes.

El alcalde Beto Villarreal se dijo más que satisfecho, porque fue impresionante el número de asistentes a esta cabalgata sumando más de dos mil jinetes a lo largo del recorrido hasta su arribo.

Manolo Jiménez Salinas al sumarse al recorrido fue recibido por amigos, alcaldes y con gusto saludo a la reina Dalia Torres Ferriño, princesa Nataly Garay y corte de honor formado por ex reinas y princesas; "aquí estamos, cabalgando para adelante, me siento contento de este tipo de tradiciones en las que desde mi infancia he participado, he saludado a muchas amigas y amigos que están inmersos en el ámbito de charrería, cabalgatas, rodeo, todo lo que he vivido y asistido desde mi niñez porque vengo de una familia promotora de eventos de este tipo; tengo más invitaciones de otras cabalgatas más en las que participaré, a donde me inviten con mucho gusto estaré ahí" enfatizó Manolo Jiménez quien cabalgó en su yegua La Nube.

ALGARABIA, ASADORES Y FOLCLOR

En su recorrido por las principales calles del municipio los jinetes recibieron el aplauso de los ciudadanos quienes desde temprana hora se dieron cita algunos de ellos desde la entrada al municipio colocando sus sillas en la banqueta para ver pasar el contingente.

Posteriormente, en su arribo al primer cuadro de la ciudad se celebró la algarabía de quienes los esperaban para brindarles un aplauso y reconocer el que sigan con esta cabalgata poniendo en alto el nombre del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas.

FAMILIAS DE PAISANOS, EXTRANJEROS Y REGIÓN

La familia de Gabriel Arturo Hernández de Ciudad Acuña y Familia Flores Rivera proveniente de Dallas, Texas y Ciudad Acuña dijeron sentirse a gusto en este pueblo mágico; Abelardo Moncada, coahuilense con experiencia en cabalgatas, expuso que "esta es una experiencia familiar que se vive en cada una de ellas, hoy es excepcional después de una veda por la pandemia, pero que se reactiven es volver a vivir una parte de la historia"

Proveniente de Europa, específicamente de Austria María Glassa, Glasster considera que es evento muy original lo que se vive con estas cabalgatas. "Hace 10 años nos tocó participar en una de ellas, es un evento mágico, no hay otras palabras, es mágico la gente muy participativa, generosa, hay seguridad, transitar por carreteras de Coahuila no me dan miedo, me siento muy segura aquí" acompañó a su esposo Rosesmberg Rodriguez Méndez, cieneguense de nacimiento radicado en Austria, explicó que el acudir son su familia es para que sus hijos vivan una tradición de cabalgatas porque esto representa una fuente de ingresos para todos, es una experiencia única en un Pueblo Mágico de Coahuila como es Cuatro Ciénegas.

IMPORTANTE DERRAMA ECONÓMICA

Se estima una derrama económica importante en la fiesta del pueblo mágico Cuatro Ciénegas. "La ocupación hotelera, casas de asistencia, quintas y ranchos está llena en tema de hospedaje, desde el inicio de las ferias y ahora en este fin de semana excepcional, deja un gran sabor de feria y fiesta" resaltó Secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos Azucena Ramos Ramos.

ANUNCIA TURISMO MÁS EVENTOS

"Vienen de todo tipo eventos de cultura, deportivos, artísticos, vendimias y las cabalgatas, a lo largo y ancho del estado, me siento contenta de estar en este Pueblo Mágico que es uno de los más visitados en Coahuila, con mucho éxito, la gente contenta".

Señaló que los Pueblos Mágicos de la entidad registran una ocupación hotelera superior al 95%y los fines de semana con ocupación total en estas vacaciones.