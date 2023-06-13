Atendió alcalde golpe de calor

Fiel al gran sentido de servicio al prójimo que siempre le ha caracterizado, el alcalde Juan Antonio Garza García atendió como médico a una ciudadana que sufrió un golpe de calor en el primer cuadro de la ciudad, ante lo que exhortó a la población a extremar sus precauciones ante las altas temperaturas que se han registrado en la región.

1 / 2 Recomendó beber por lo menos 2 litros de agua al día, vestir ropa ligera, clara y de algodón. 2 / 2 Precisó que de registrarse un golpe de calor la recomendación es resguardarse en un lugar fresco. ❮❯

Indicó que los primeros signos de alarma son piel caliente y seca sin sudor, sensación de confusión y de perder el conocimiento, vómito, falta de aire o problemas para respirar.

Recomendó beber por lo menos 2 litros de agua al día, vestir ropa ligera, clara y de algodón que permita la transpiración, aclimatarse de forma gradual al calor exterior y no permanecer en vehículos estacionados o cerrados.

Precisó que de registrarse un golpe de calor la recomendación es resguardarse en un lugar fresco, solicitar apoyo y evaluar si es necesario disminuir la temperatura corporal colocando telas mojadas, únicamente en lo que se recibe la atención médica correspondiente.