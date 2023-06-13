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Coahuila

Atendió alcalde golpe de calor

En calidad de médico brindó apoyo a la ciudadanía.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 13 junio, 2023 - 08:01 p.m.
Atendió alcalde golpe de calor
El alcalde Juan Antonio Garza García atendió como médico a una ciudadana que sufrió un golpe de calor.

Fiel al gran sentido de servicio al prójimo que siempre le ha caracterizado, el alcalde Juan Antonio Garza García atendió como médico a una ciudadana que sufrió un golpe de calor en el primer cuadro de la ciudad, ante lo que exhortó a la población a extremar sus precauciones ante las altas temperaturas que se han registrado en la región.

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Atendió alcalde golpe de calor
Recomendó beber por lo menos 2 litros de agua al día, vestir ropa ligera, clara y de algodón.
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Atendió alcalde golpe de calor
Precisó que de registrarse un golpe de calor la recomendación es resguardarse en un lugar fresco.

Indicó que los primeros signos de alarma son piel caliente y seca sin sudor, sensación de confusión y de perder el conocimiento, vómito, falta de aire o problemas para respirar.

Recomendó beber por lo menos 2 litros de agua al día, vestir ropa ligera, clara y de algodón que permita la transpiración, aclimatarse de forma gradual al calor exterior y no permanecer en vehículos estacionados o cerrados.

Precisó que de registrarse un golpe de calor la recomendación es resguardarse en un lugar fresco, solicitar apoyo y evaluar si es necesario disminuir la temperatura corporal colocando telas mojadas, únicamente en lo que se recibe la atención médica correspondiente.

  • Atendió alcalde golpe de calor

    Recomendó beber por lo menos 2 litros de agua al día, vestir ropa ligera, clara y de algodón.

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    Precisó que de registrarse un golpe de calor la recomendación es resguardarse en un lugar fresco.

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