Atiende Frontera el Llamado de escuelas

El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya continúa atendiendo las peticiones de limpieza que hacen los planteles educativos con el propósito de mejorar las instalaciones para los alumnos y maestros.

A través del departamento de Servicios Primarios a cargo de Américo Castilla, se enviaron las cuadrillas de limpieza a la escuela 15 de Mayo.

De enero a la fecha, dicha área ha entrado a más de 53 instituciones para embellecerlas con acciones de pintura, deshierbe, retiró de basura, árboles secos, escombro, reparación de bardas e instalación de botes para desechos, reforestación y otras acciones de mejora de imagen.

Se han atendido a más de 53 planteles con acciones de mejora de imagen. Este trabajo continuará hasta que concluya la administración.

El presidente municipal, Roberto Piña trabaja intensamente en el rubro educativo para motivar a los niños y jóvenes a continuar sus estudios y las prácticas del deporte.

Una prueba de ello es que funciona un transporte gratuito para los estudiantes de universidad y otro más que traslada a alumnos con discapacidad, así como el apoyo en becas para más de 68 estudiantes, la rehabilitación de infraestructura, impermeabilización, dotación de equipos de aire, proyectores, mejora del sistema de energía eléctrica y otros apoyos.