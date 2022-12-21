Atiende Hugo a ciudadanos

San Buenaventura, Coahuila. - El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez recibe personalmente a habitantes o grupos de sambonenses, que solicitan audiencias para plantear sus necesidades.

Hay confianza en la gente que se acerca para expresar sus inquietudes y la primera autoridad les ayuda a solucionar cada gestión a través de los departamentos operativos.

Los ciudadanos lo que más están solicitando son obras y cambio de luminarias, así como también se acercan para agradecimientos sobre acciones cumplidas.

Hugo Lozano dijo que están listos para la llegada del frente frío 19 con el albergue acondicionado, estarán apoyando a la gente más vulnerable, la empatía de empresarios y habitantes les permitirá trabajar para llevar beneficios, cobertores o comida caliente a la gente mas vulnerable el fin de semana.

Dijo que cuentan también con medicamento, alimento o aparatos ortopédicos, como sillas de ruedas, andaderas, y desde el DIF serán entregados a pacientes que lo solicitan.