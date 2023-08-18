Atiende Hugo a obreros de Altos Hornos

San Buenaventura, Coahuila.- El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez se reunió con obreros de San Buenaventura afiliados a la empresa Altos Hornos de México y a las secciones 147 y 288 para escuchar inquietudes y solucionar gestiones de este grupo de la sociedad.

Al momento de saludarlos el alcalde pelirrojo insistió que al igual que ellos espera pronto se resuelva la recuperación de sus fuentes de empleo para beneficio de la región y empresa Ahmsa.

Desde el Ayuntamiento seguirá la solidaridad a favor de ellos con empleo temporal, oportunidades en la medida posible ya que es una responsabilidad social con los sambonenses.

Ver a su gente unida apoyándose mutuamente como lo han hecho en otras ocasiones es muy gratificante mencionó Hugo Lozano, destacando que ante el regreso a clases se están preparando con el compromiso de arrancar el ciclo con todos los alumnos porque la educación es un derecho básico.