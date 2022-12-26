Atiende PC a Cienéguenses

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El alcalde Beto Villarreal informó que gracias al trabajo operativo de los departamentos de PC y Seguridad Publica se tuvo pronta atención a la ciudadanía cieneguense.

Carlos Armando Moreno Garza, Director de Protección Civil también dio a conocer que siguen brindando apoyos por las bajas temperaturas en Cuatro Ciénegas.

"Además de las anteriores entregas de apoyos a nombre del alcalde Beto Villarreal, repartimos cobijas al Sr. Luis N, originario del vecino municipio de Ocampo, Coahuila, quien se encontraba intervenido en el Hospital General de nuestra localidad".

Siguen brindando apoyos por las bajas temperaturas en Cuatro Ciénegas. Entre las funciones de rutina recibieron el reporte de una persona del sexo femenino que presentó convulsiones.

Asimismo, mencionó que entre las funciones de rutina recibieron el reporte de una persona del sexo femenino que presentó convulsiones, trasladándose rápidamente al hospital para su valoración médica.