Contactanos

Coahuila

Atiende PC a Cienéguenses

El alcalde Beto Villarreal informó que gracias al trabajo operativo de los departamentos de PC y Seguridad Publica se tuvo pronta atención a la ciudadanía cieneguense.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 26 diciembre, 2022 - 08:31 p.m.
Atiende PC a Cienéguenses
Se tuvo pronta atención a la ciudadanía cieneguense.

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El alcalde Beto Villarreal informó que gracias al trabajo operativo de los departamentos de PC y Seguridad Publica se tuvo pronta atención a la ciudadanía cieneguense.

Carlos Armando Moreno Garza, Director de Protección Civil también  dio a conocer que siguen brindando apoyos por las bajas temperaturas en Cuatro Ciénegas.

 "Además de las anteriores entregas de apoyos a nombre del alcalde Beto Villarreal, repartimos cobijas al Sr. Luis N, originario del vecino municipio de Ocampo,  Coahuila, quien se encontraba intervenido en el Hospital General de nuestra localidad".

1 / 2
Atiende PC a Cienéguenses
Siguen brindando apoyos por las bajas temperaturas en Cuatro Ciénegas.
2 / 2
Atiende PC a Cienéguenses
Entre las funciones de rutina recibieron el reporte de una persona del sexo femenino que presentó convulsiones.

Asimismo, mencionó que entre las funciones de rutina recibieron el  reporte de una persona del sexo femenino que presentó convulsiones, trasladándose rápidamente al hospital para su valoración médica.

  • Atiende PC a Cienéguenses

    Siguen brindando apoyos por las bajas temperaturas en Cuatro Ciénegas.

  • Atiende PC a Cienéguenses

    Entre las funciones de rutina recibieron el reporte de una persona del sexo femenino que presentó convulsiones.

  • Atiende PC a Cienéguenses
  • Atiende PC a Cienéguenses
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados