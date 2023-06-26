Atienden a 43 escuelas con acciones de limpieza y pintura

FRONTERA, COAH.- Más de 43 planteles educativos han recibido apoyo de limpieza y pintura en lo que va del año; El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya continúa atendiendo las peticiones que hacen los planteles educativos con el propósito de mejorar las instalaciones para los alumnos y maestros.

A través del departamento de Servicios Primarios a cargo de Américo Castilla, se han enviado cuadrillas al jardín de niños Club de Leones, Amanda Gelacio de Peña, 21 Marzo, escuela Emiliano Zapata y otros.

El embellecimiento consiste en acciones de pintura, deshierbe, retiró de basura, árboles secos, escombro, reparación de bardas e instalación de botes para depósito de los desechos así como el recorrido constante de camiones recolectores para mantenerlas limpias.

El presidente municipal, Roberto Piña trabaja intensamente en el rubro educativo para ofrecer instalaciones dignas a los niños y jóvenes y motivarlos a continuar sus estudios y las prácticas del deporte.

Una prueba de ello es que funciona un transporte gratuito para los estudiantes de universidad y otro más que traslada a personas discapacitadas, así como el apoyo en becas para más de 60 estudiantes, la rehabilitación de infraestructura, impermeabilización, dotación de equipos de aire, proyectores, mejora del sistema de energía eléctrica y otros apoyos y la histórica obra de la construcción de la preparatoria del ejido 8 de Enero.