Atienden cuatro casos de omisión de cuidados

Castaños.-La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia atiende cuatro casos de omisión de cuidados, esto debido a las condiciones insalubres en las que se encuentra la vivienda, menores desde un año de edad hasta siete años de edad viven con familiares de apoyo mientras que sus padres atienden las terapias psicológicas.
La titular de Pronnif, Manett Martínez Martínez, manifestó que este tipo de omisión de cuidados es debido a que las condiciones en que se encuentran las viviendas no son habitables para los niños.
“Estos pequeños no han sido regresados con sus progenitores, sin embargo han ido evolucionando en cuanto a la calidad de vida que tienen que ofrecerle a sus hijos” mencionó.
Destacó que los menores siguen en familia de apoyo, debido a que los padres aún no terminan las terapias psicológicas, sin embargo han ido evolucionando considerablemente.
En este año se atendieron 98 reportes en el departamento de Pronnif, en su mayoría atenciones por pensión alimenticia.