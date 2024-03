Atienden en Comité del IEC escrito Presentado por MORENA y PT

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El representante acreditado de la Coalición MORENA-PT, presentó un escrito ante el Comité Municipal Electoral del IEC solicitando respuesta en torno al porqué se hizo una inspección en el evento realizado en las instalaciones de la Sección 38 de maestros donde se efectuaba un encuentro de estructuras territoriales.

Al respecto fue entrevistado Gilberto García Francisco, Presidente del Órgano Electoral destacando que le darán la atención debida a dicho escrito, puesto que hay peticiones que deben de ser contestadas de manera expedita e inmediata.

Dijo a su vez que el comité municipal del IEC está conformado por la presidencia, la secretaría y 3 consejerías cada uno de ellos tiene una función muy concreta, en el caso de la secretaría es la única persona del comité, autorizada para realizar funciones de oficialía electoral y, en ese sentido, en este proceso pudiera darse el caso que algunos partidos presenten inconformidades.

En ese sentido aseveró, recibimos una petición por parte del representante acreditado del PRI, quien quería que se realizara la acción de oficialía en un evento que tenía verificativo en la sección 38.

"Recibimos el oficio, verificamos que lo que él ciudadano presentaba reunía todos los requisitos que se demandan y, una vez que se analizó y procedía, nuestra secretaria tuvo que atender esa petición y se trasladó al lugar, verificando y tomando evidencias de lo que ahí acontecía, siempre en una postura muy neutral, solamente haciendo descripción de hechos".

Añadió García Franco, nosotros no podemos en un momento dado decir, si es procedente o no la queja, simple y sencillamente recibimos las peticiones y las atendemos, subrayó.

Agregó a su vez "todas las peticiones que nosotros tengamos independientemente del partido que sean, van a ser debidamente atendidas, no podemos decir si son actos o no anticipados de campaña, no nos compete, pero como entidad administrativa, tenemos que atender".