Atienden protesta en la Secundaria 67

FRONTERA COAH-. Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica Número 67 en la colonia Borja, se manifestaron debido a una serie de inconformidades pero al final todo se resolvió gracias a la comunicación entre los involucrados.

El problema era derivado a problemas en la energía eléctrica, la falta de algunos maestros pero sobre todo por el cambio de quien estaba como director de la secundaria.

Por eso los papás decidieron cerrar la puerta con candado impidiendo el paso de los estudiantes, hasta el lugar llegó Félix Alejandro Rodríguez Ramos; subdirector de Servicios Educativos, así como el alcalde Roberto Piña para escuchar la problemática.

"Todo lo que suceda en la ciudad que se esté en medio la educación de los muchachos voy a participar pero hay cosas en las que sí puedo, debo y lo hago, otras que definitivamente no puedo intervenir", comentó el alcalde.

La decisión de sí es un director o no, eso le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, s-i hay intranquilidad por padres de familia y que en realidad sean ello los inconformes se les acompañará.

"Hay gente que está muy interesada en que a esa ciudad le comience a ir mal, pero no va a suceder, tenemos 71 planteles educativos, , la gente cree que sí le va mal al municipio le irá mal a Piña, pero no será así, nos irá muy bien.

Mencionó que la gente que quiere construir en maldad es porque no tienen otra opción, pero el alcalde aseguró que a Frontera le seguirá yendo bien en todos los aspectos, limpieza, seguridad, alumbrado, obra pública porque no hay un solo día en el que no se trabaje en el ejercicio diario de la administración.