Atrasados departamentos en entrega-recepción

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Cuatro departamentos serán requisados y vigilados de manera exhaustiva para que se pongan al corriente con la documentación de entrega recepción que deberán entregar antes del 18 de diciembre.

Durante la reunión que la contralora Municipal, Sandra Constanza Meléndez Alba sostuvo con los responsables de esta encomienda dijo que son los departamentos de Recursos Humanos, Obras Públicas, Cultura y Secretaría Técnica quienes pese a que desde el mes de septiembre se les dijo que comenzaran a trabajar en este cometido a la fecha no se han puesto al corriente por lo que serán sujetos a amonestación.

Dijo que en la reunión donde estuvieron los titulares de las unidades administrativas más relevantes de la administración dejó en claro que salvo se presente algún inconveniente, ella comenzará a hacer el acercamiento con la comisión de la nueva administración a partir del 18 de diciembre pero que será el cinco de diciembre cuando lleve a cabo la ultima capacitación a cada titular de departamento para que sepa cómo hacer la entrega recepción. La entrega se llevará a cabo por etapas, aclarando que el cinco de diciembre se cierra la pantalla, es decir para comenzar a elaborar las actas. En cuanto a la plataforma de trasparencia dijo que toda la información deberá quedar preparada para la evaluación que se llevará a cabo del uno al diez de enero, por lo que tienen la obligación de dejar toda la documentación lista.

Calificó de vulnerables y atrasados en este proceso a los antes mencionados debido a la falta de expedientes que en su momento no los subieron, por lo que al no dar a conocer sus actividades son evaluados en ceros.

De nada sirve que algunos departamentos como Cultura trabaje mucho si no pasa la información, de nada sirve porque aparecerá como que no hizo nada, este departamento tiene dos trimestres que no pasa la información y lo mismo sucede con Obras Públicas, Secretaría Técnica que no aporta los documentos y por lo que respecta a Recursos Humanos falta actualizar la lista de funcionarios con fotografías que tiene que ir completa de lo contrario no vale y queda en ceros, calificando para observación, dijo .