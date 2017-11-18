Aumenta demanda de abarrotes en Buen Fin

SAN BUENAVENTURA, COAH.-El Buen Fin es aprovechado por la población para comprar artículos electrodomésticos y línea blanca, sin embargo en los supermercados y tiendas de autoservicio las ventas se disparan en un treinta por ciento de descuento en artículos no perecederos.

El encargado de la tienda comercial ubicada en contra esquina de la plaza principal, Ernesto Carlos Rodríguez afirmó que si se incrementan las ventas en los rubros anteriores y que aun cuando ellos manejan pocos productos de esta naturaleza en los días del Buen Fin si se venden.

Tenemos clientes locales y de los pueblos aledaños pero además contamos con la preferencia de los habitantes de las rancherías que cada semana acuden a las ventas de orden formal ya que cuentan con los productos necesarios para el hogar, dijo el encargado.

Destacan en eso el abarrote, frutas y verduras, cárnicos son muy solicitados por el cliente. Agregó que las promociones que se aplican son las indicadas para la clientela que tienen a la que calificó de personas sencillas con las que se puede tratar muy bien por lo que buscan darle el mejor servicio.

Cabe mencionar que las tiendas que se adhirieron al Buen Fin son las grandes, en su mayoría cadenas comerciales y mueblerías que ya desde ayer exhiben sus productos.