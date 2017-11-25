Aumenta derrama económica en SB

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con la derrama económica generada por el pago de las cuotas a los trabajadores sindicalizados de la Planta Uno de Altos Hornos de México se incrementó la afluencia al centro comercial, lo que llevó a que se intensificara la vigilancia policíaca.

Vigilancia que prevalecerá por lo que resta del presente mes y todo diciembre, ya que a principios de este la misma empresa pagará los ahorros y aguinaldos equivalentes a mil millones de pesos para los que laboran en las empresas que pertenecen al Grupo Acerero del Norte.

Vigilancia peatonal y en patrullas será frecuente en todos los sectores de la ciudad, pero en especial en la zona Centro donde están concentrados los comercios, esto incluye instituciones bancarias, cajeros automáticos, etc.

Al respecto, el director de la Policía Preventiva, Joel Solís Díaz dijo que la corporación hará la parte que le toca, pero que esperan que la población sea prudente a la hora de acudir a los cajeros, que lo haga acompañado por otra persona y que en especial sea de día ya que por las noches se complica un poco.

Queremos que sepan que estaremos al pendiente de las acciones que se lleven a cabo en los puntos vulnerables de la Ciudad, pero el éxito de esto depende mucho de la prudencia y precauciones que tomen los habitantes en estos días cuando es notoria la derrama de dinero por concepto de ahorros y aguinaldos que reparten las empresas.