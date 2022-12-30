Aumenta dieta de regidores un 21%

FRONTERA COAH-. Un 21% de incremento en la dieta de los regidores fue lo que se autorizó, el aumento para los policías se sigue analizando, señaló Juan David Borrego; regidor de Hacienda en el Ayuntamiento de Frontera.

Se autorizaron esos aumentos, a los regidores fue un 21%, el regidor comentó que estában en una posición media baja, no tenían la dieta como en otros lados y el 21% de aumento todavía los mantiene bajos pero de lo que se trata es hacer obra, tener dinero y no gastar sino más bien invertirlo en servicios a los ciudadanos.

Desde que estaba el ex alcalde Amador Moreno que en Frontera no había ajustes, el regidor señaló que en realidad estaban muy bajos, los regidores de Frontera tenían un salario bastante bajo.

En el caso de los elementos de Seguridad Pública, hay quienes ganan 5 o 6 mil pesos y es cuando empiezan a hacer males, porque quieren completar, por lo que se autorizó un aumento razonable.

“Hay policías que ganan 5 y hasta 14 mil pesos, se va a hacer un ajuste, el porciento aún no se tiene pero sí se hará ese ajuste, son como 76 policías de distintos rangos los que recibirán el beneficio”, comentó el regidor de Hacienda.

Señaló que esta es una iniciativa de Roberto Pila quien conoce de los salarios y quien está seguro que para tener una ciudad tranquila, los policías deben desempeñar bien su trabajo de prevención, no de búsqueda de víctimas y para eso se necesita de un buen salario.