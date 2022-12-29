Aumenta Turismo en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Como parte de la atención a turistas y visitantes que arriban al pueblo mágico de Cuatro Ciénegas, el departamento municipal de Turismo, tuvo a bien instalar un módulo de información, donde orientan y brindan apoyo a personas que lo soliciten.

Dora María Garza Lugo, directora de Turismo, dijo sentirse contenta por el alto número de visitantes y que seguirán trabajando por mejorar la atención para así, lograr un mejor sabor de boca en cada una de las personas que visitan el reconocido pueblo mágico.

Por su parte las jóvenes del módulo manifestaron que llegan familias en su mayoría del vecino estado de Nuevo León, así como grupos de excursionistas que rentan camiones para recorrer las bellezas naturales en un mismo día.

Lo más visitado son Río Mezquites, Arenales, Minas de mármol y el Centro Histórico; mientras que el Mirador de Carranza ubicado a la entrada de Cuatro Cienegas tiene visitantes a todas horas.