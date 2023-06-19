Aumentan cuota a los pulgueros

FRONTERA COAH-. Comerciantes de la pulga de la colonia Guadalupe Borja tendrán que pagar más por piso si quieren seguir operando pues lo que se requiere es un tema de orden, ya que se ha convertido en un verdadero “monstruo” que es imparable pues cada vez sigue creciendo.



Fue en días pasados cuando autoridades municipales sostuvieron una reunión con comerciantes pulgueros quienes en un inicio creyeron que la intención de la reunión era ordenarlos porque anteriormente un vecino mandó un oficio del gobierno del estado diciendo que no quería a la pulga fuera de su vivienda.

Pero en la reunión se explicó que la pulga es un monstruo que ha crecido mucho, se revisó entradas a la pulga, salidas laterales, el costo del piso y cuando llegaron al punto de la cuota, los comerciantes se sorprendieron.

1 / 3 Durante muchos años no les habían aumentado. 2 / 3 La pulga de la Borja es un verdadero monstruo que cada vez crece más. 3 / 3 ❮❯

Rogelio Iracheta, líder comerciante señaló que de 20 pesos que pagaban por piso mas 5 pesos de la limpieza, ahora les quieren aumentar 100 pesos por piso, por cada 4 metros lineales, lo que no les pareció.

“No puede ser posible, lo discutimos ese día, estamos negociando, porque en un inicio quedaron en 40 pesos y 5 de limpieza que es más del 100 %, todo iba bien pero pregunté que si los 40 pesos eran por comerciante y me dijeron que es por cada 4 metros de ocupen, yo les dije que esta es una pulga y la mercancía es grande porque muchos traen muebles y cosas así para vender”, comentó.

Ahí se les explicó que quienes tengan arriba de 6 metros y hasta 12 metros, dependiendo de cada comerciante, tendrán que pagar y es que los pulgueros así se acostumbraron, incluso desde hace muchos años que no les incrementaba el costo.

“Me levanté pues no tiene caso discutir porque quieren el cobro de piso es injusto venimos de una pandemia aparte de la situación de la pulga no hay ventas por el calor, comerciantes que se han puesto se han enfermado y está bien un aumento del 50% pero no del 100%”, señaló Rogelio Iracheta.

No aceptaron y están en espera de las medidas que van a tomar, si van a desalojar tendrá reunión con coordinadores de comerciantes para empezar a avisar a las personas.