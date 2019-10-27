Aumentan intentos de suicidio

FRONTERA., COAH.- La titular de la PRONNIF en este municipio Norma Leija dijo que los casos de intento de suicidio y suicidios en el municipio van en aumento, esto derivado de la crisis económica actual y de la problemática que se da en algunos familias debido a la separación de los padres o al exceso de trabajo con el que cuentan, el cual no permiten que estén en comunicación constante con sus hijos.

"Es importante tener cercanía con los jóvenes para evitar el suicidio”, Norma Leija, Delgada de la PRONNIF en el municipio.

“En las últimas fechas hemos recibido más de cinco reportes de intento de suicidios en adolecentes e incluso en adultos jóvenes, quienes a causa de presiones escolares o incluso a problemas con sus padres, los cuales no pueden resolver por medio del dialogo e intentan salir por la puerta falsa”.

Explicó que son los jóvenes menores de 18 años los que dan a conocer que se sienten solos y desprotegidos, esto debido a que en la mayoría de los hogares ambos padres salen desde temprana hora a laborar y no regresan hasta entrada la tarde, por lo que no ponen atención a los problemas que sus hijos pueden presentar.

“Tenemos casos en que el padre y la madre ejercen violencia física, psicológica e incluso económica en sus hijos, esto debido a que entran en crisis por el exceso de gastos o los salarios bajos, lo que provoca que constantemente le digan a sus hijos que no hay suficiente dinero para gastos escolares o para darse ciertos lujos, situación que los menores en ocasiones no pueden discernir”.

Mencionó que hoy en día es importante crear un vínculo y acercamiento con los hijos, poniendo especial atención a los niños y adolecentes, quienes buscan el apoyo de amigos y compañeros que incluso los inician en el alcohol y las drogas para desviar la atención de sus problemas familiares, creando así una mayor tendencia al suicidio.

“Nosotros atendemos psicológicamente a los niños y jóvenes que han mostrado tendencias suicidas, algunos padres afortunadamente se dan cuenta y de inmediato nos avisan, sin embargo existen casos en que no se dan cuenta, terminando en desenlaces funestos”.