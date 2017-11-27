Aumentan robos de alto impacto

Castaños.-Ante la ola de robos de alto impacto, el Director de Seguridad Pública Miguel Ángel Tapia justificó el incremento por la falta de unidades policíacas, asimismo reprochó se hayan hecho inversiones fallidas en unidades, recurso que pudo haberse invertido en la adquisición de nuevas patrullas.

De un total de seis patrullas destinadas para el área de Seguridad municipal solo se trabaja con una, se han invertido más de 600 mil pesos en reparaciones fracasadas, recurso con el cual se pudo haber adquirido de una a dos unidades nuevas, así lo señaló el jefe policíaco.

El índice de robo de alto impacto se disparó de manera considerable, en lo que va del año se han registrado 87 robos, correspondiente a robo a casa habitación, robo a persona, robo a ganado, robo a vehículo a comparación del año anterior, en el 2017 está desfasado.

Miguel Ángel Tapia aseguró que se ha complicado trabajar con una sola unidad, pues hay que atender 24 comunidades rurales y más de 11 colonias.

“Es difícil trabajar con una sola unidad, el municipio cuenta con 24 ejidos y más de 45 mil habitantes, si es difícil atender a la población, nos ha pegado muy fuerte los robos a casa habitación en sectores como Libertad y 21 de Marzo”.

En relación al abigeato aseguró que a comparación de años anteriores cuando se contaba con cinco unidades trabajando, se cubría de manera normal la ciudad, sin embargo este año ha sido difícil pues aumentó considerablemente el robo de alto impacto en esta ciudad, sobretodo en ejidos colindantes con Nuevo León.

Destacó que se han invertido más de 600 mil pesos en reparaciones, sin embargo las unidades están inservibles.

600 mil pesos se han invertido en reparar las patrullas, lo cual ha sido en vano. 1 unidad es la única que funciona. 87 robos se tienen registrados en lo que va del año.