Aumentan sueldo a los bomberos

FRONTERA COAH-. Lo prometido es deuda y los bomberos pudieron notar un incremento de salario, así se vio reflejado en su nómina el día de ayer, esto luego de que el Día del Bombero el alcalde se comprometiera a aumentar el sueldo.



Lo anterior lo dio a conocer Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil, señaló que los bomberos merecen tener mejores condiciones porque ellos en su labor arriesgan su vida, por eso se estuvo insistiendo en ese tema y afortunadamente el alcalde escuchó la gestión y la autorizó.

Actualmente el departamento de Protección Civil y Bomberos cuenta con un total de 10 elementos, en un inicio se sabía el monto de este incremento pero finalmente el aumento fue del agrado de los elementos.

Hay dos objetivos más, uno de estos es poder adquirir una motobomba así como la construcción de la Central de Bomberos para la que ya se tiene un terreno destinado el cual se encuentra a un costado de la Unidad Deportiva Armando “El Güero” Pruneda.

El director comentó que al año brindan más de 2 mil 800 servicios, el 70% son atenciones pre hospitalarias, el resto es de situaciones de emergencia, por lo que los bomberos constantemente ponen en riesgo su vida y merecen un departamento que les brinde todo lo necesario para estar al servicio de los ciudadanos.