Aumentan ventas gracias a Navidad

FRONTERA COAH-. Cesar Chávez; presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dijo que el frio que se sintió durante la festividad de Navidad fue muy intenso, pero pese a esto nunca dejó de haber gente en la calle pues todos estaban haciendo sus compras aunque pudo ser mejor, esperan que para fin de año tengan importantes ventas.

Comentó que tuvo la oportunidad de platicar con comerciantes quienes informaron que sí había clientela, sí estaban vendiendo, las ventas aumentaron hasta en un 40% y esperan que durante los últimos días del año también se vea un reflejo en las ventas.

“Yo creo que esperábamos un poquito más, pero hay distintos factores, pesé a que mucha gente anduvo en la calle, hay mucha gente que se cuida mucho, que lo que menos quieren es enfermarse y con los cambios de clima, pues muchos se quedaron casa para no exponerse a los cambios de temperatura”, señaló Cesar Chávez.

Señaló que para el 2023 las ventas no bajen, que se mantengan y que suban, este año fue mejor que los últimos dos años cuando tocó lo de la pandemia, por lo que esperan que el 2023 sea un año mejor, como todo empiezan a subir los costos de los productos y servicios pero esperan que a todos les vaya mejor.

Dijo que en enero los obreros recibirán el pago del ahorro por lo que esperan incrementar las ventas de hasta un 60% pues además viene el día de Reyes, después el 14 de febrero y son fechas muy favorables para los comerciantes.