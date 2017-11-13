Aumentarían padrón de programa 65 y Más

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Se espera que en la próxima revisión de expedientes de los candidatos al programa 65 y Más estos sean aprobados para que se incremente la cantidad de beneficiados, los que hasta el momento suman mil 100, tanto de la mancha urbana como de la rural.

Al respecto, la directora de Acción Social Deyanira Muñoz Flores, dijo que los expedientes se han acumulado en el transcurso del presente año de personas candidatas a recibir el apoyo, sin embargo, es la coordinadora regional Sonia Martínez quien después de revisar la documentación de cada uno decidirá lo que se tenga que hacer.

Dijo que en lo personal tiene la esperanza de que sean aprobados los candidatos porque son personas que merecen el apoyo al contar con pensiones bajas además de no tener más prestaciones, documentos que son tanto de la ciudad como de todos los ejidos.

Agregó que en estos cuatro años de administración el padrón de beneficiados se incrementó de manera considerable pero fue porque cada ejido fue visitado y por medio de las autoridades respectivas se logró llegar a las familias que no tenían este apoyo y que es de mucha utilidad.

Estaremos al pendiente de lo que suceda, pues este mes será cuando se defina la situación de los candidatos por lo que no descartamos que todos sean aprobados”, dijo la entrevistada.