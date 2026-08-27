Clausura temporal de la mina Marlen por desprendimiento

La mina Marlen donde dos trabajadores resultaron lesionados tras un desprendimiento fue clausurada de manera temporal, mientras autoridades revisan sus permisos y condiciones de operación.

Ramiro Durán García, subsecretario de Protección Civil del Estado, informó que el inmueble permanecerá cerrado hasta que se concluya la revisión de los permisos correspondientes.

Explicó que la supervisión de las actividades mineras corresponde principalmente a instancias federales, entre ellas la Secretaría del Trabajo y las autoridades encargadas de los permisos mineros.

En tanto, al Municipio de Cuatro Ciénegas le corresponde verificar que el establecimiento cuente con su licencia de funcionamiento, por lo que también participa en las revisiones.

Durán García señaló que personal de Protección Civil estatal realizó inspecciones en el lugar y que, dependiendo de los resultados, podrían determinarse sanciones económicas.

La clausura se mantendrá mientras se verifica que la mina cuente con los permisos necesarios y cumpla con las condiciones de seguridad para reanudar actividades.

El accidente ocurrió cuando parte de la estructura de la mina se desprendió y golpeó a trabajadores que se encontraban laborando en el sitio. Dos de ellos resultaron lesionados y fueron trasladados para recibir atención médica.