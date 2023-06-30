Avala Cabildo de Frontera salida de SIMAS

Con el voto unánime del Cabildo fronterense, se aprobó enviar un exhorto al Congreso del Estado para que autorice la salida de Ciudad Frontera del Decreto 300 y de esta forma desligarse del Consejo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento, como alternativa para darle puntual seguimiento y solución a las quejas ciudadanas que demandan eficiencia en el servicio, creando un sistema de Agua Potable Municipal.

La fracción morenista en el Cabildo, fue respaldada por las corrientes opositoras del PRI, PAN y Fuerza México, para lograr el total respaldo a la propuesta de municipalizar la prestación del servicio de agua potable en Ciudad Frontera.

Al término de la sesión de Cabildo que se llevó a cabo la mañana de ayer, el alcalde Roberto Piña Amaya, manifestó que el motivo de este exhorto es la necesidad de darle atención, seguimiento y solución a las innumerables quejas ciudadanas sobre fallas en la prestación del servicio.

Además refirió que es urgente iniciar la recomposición de las líneas de agua potable en el municipio, extensiones del servicio a nuevos sectores y en general garantizar el puntual abasto del vital elemento en todos los hogares fronterenses.

Hay drenajes colapsados -dijo el jefe de la comuna fronterense- en muchos sectores, la gente demanda servicio de calidad, y es lo que podemos lograr de manera independiente, de ahí la necesidad de salir del Consejo de SIMAS, e independizar el sistema de agua.

De la misma manera reconoció la responsabilidad de los integrantes del Cabildo de tomar acuerdos anteponiendo el bienestar de las familias a los intereses de cualquier partido político.

Finalmente Piña Amaya, refirió que estarán al pendiente de la respuesta del Congreso del Estado, en torno a esta decisión del Cabildo fronterense.