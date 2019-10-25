Avalan regidores gestión financiera

Frontera, Coah.- En importante sesión de Cabildo que ayer se realizó presidiendo el Alcalde de Frontera Florencio Siller Linaje, se autorizó el Avance de la Gestión Financiera del Tercer Trimestre.

Para mantener la estabilidad en las finanzas públicas municipales, es necesario contar con la admisión de los regidores.

Por mayoría de votos fue aprobada la presentación del avance financiero.

El Alcalde de Frontera reitera su compromiso de mantener sanas las finanzas municipales cumpliendo hasta ahora con tal responsabilidad.

Ahí en la reunión como en cada presentación de la cuenta pública, intervino la tesorera, María del Rosario Martínez Velázquez, aclarando las dudas de los regidores.

En su proyecto por mantener una ciudad segura, limpia y ordenada, los recursos económicos son fundamentales para este objetivo y estar dotando de todo lo indispensable para el buen servicio a nuestra comunidad.