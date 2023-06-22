Avanza 85% Unidad Armando Pruneda

FRONTERA COAH-. La Unidad Deportiva “Armando Güero Pruneda Valdés” de la colonia La Sierrita está por concluir tiene un 85% de avance y será el próximo 13 de julio cuando se lleve a cabo la gran inauguración de este espacio para los fronterenses, un espacio en el que se invierten más de 29 millones de pesos.

El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, acudió a la supervisión de la unidad deportiva que ya se encuentra en su etapa final, la próxima semana se cierra el campo completo, la semana que entra se colocará el alumbrado completo, empezarán a subir las torres de iluminación para las canchas, podrán jugar de noche tanto el béisbol y futbol, será El Club de Futbol Polonia Infantil empezará a jugar el domingo en esta unidad deportiva.

“Ya están listas las canchas, todo lo demás sería terminar, el alumbrado, colocar las lámparas de alto poder y una explanada en la entrada para cuando haya premiaciones, zumba, dancing o brincolin lo que sea”, comentó el alcalde.

Cabe mencionar que en esta unidad ya se han sembrado en 130 árboles, tal vez le pongan muchos árboles más pues este es uno de las puntos prioritarios para la actual administración que ha sembrado más de 2 mil árboles en bulevares, avenidas, escuelas.

El alcalde mencionó que ya están alistando todo para la inauguración, se tiene una lista de comités comunitarios, será un efecto domino empezarán a reparar las calles de alrededor de la unidad deportiva, se instalarán nomenclaturas, ya existe el orden en esta parte de la ciudad.

Dijo que obras como esta aumenta la plusvalía de la colonia, lo que sigue es el proyecto de la central de bomberos y Protección Civil, se tienen que cumplir ciertas especificaciones, un proyecto de entre 5 y 6 millones de pesos.

En la inauguración habrá juego de béisbol de veteranos de La Sierrita, todos los equipos antiguos, después el juvenil, en futbol será una cuadrangular, El Inter, La Borja, Real Occidental y Polonia.