Avanza 95% Prepa del 8

FRONTERA COAH.- El alcalde Roberto Piña Amaya hizo un recorrido de supervisión en las instalaciones de la preparatoria del Ejido 8 de Enero, mencionó que se tiene un 95% de avance pues ya se tiene el mobiliario para los salones y oficinas del plantel.

El alcalde estuvo acompañado de Roberto del Bosque; director de Obras Públicas ahí dieron a conocer que solamente faltan pequeños detalles como lo pintarrones además de que se piensa reforestar la preparatoria para que los jóvenes tengan espacios donde puedan pasar el receso.

“Ya llegó el mobiliario como pizarrones, escritorios, pupitres y próximamente las computadoras y todo lo que se requiere para que el nuevo bachillerato opere con éxito”, mencionó el alcalde.

Comentó que el próximo martes 15 de agosto tendrán la visita del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Salvador Hernández Vélez, quien visitará este nuevo plantel educativo que es una extensión más de esta casa de estudios y que seguirán formando más alumnos.

Una vez más mencionó que este proyecto no sería posible sin el apoyo de los empresarios, sin el dinero de los fronterenses ya que el recurso es municipal, pero también gracias al apoyo de las autoridades educativas.