Avanza Centro Para la Mujer

El alcalde Humberto Villarreal Cortez informó que la seguridad de ellas en Cuatro Ciénegas, es prioridad.

Por Staff / La Voz - 27 diciembre, 2022 - 08:50 p.m.
Hay un gran avance en el terreno donde se construye el Centro para la Mujer.

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Con entusiasmo el  Ing. Manuel Humberto Villarreal Cortez, Presidente Municipal de Cuatro Ciénegas, informo qué hay un gran avance en el terreno donde se construye el Centro para la Mujer.

Garantizar la seguridad de las mujeres en Cuatro Ciénegas, es prioridad, es por ello que avanza de manera rápida la construcción del Centro de Atención a Mujeres, mismo que contará, además de instalaciones de primera, con personal capacitado en el área jurídica, psicológica y médica.

"La construcción está a un 80 % de su totalidad, estaremos terminando las labores correspondientes entrando el año 2023", mencionó el alcalde Beto Villarreal.

Reconoció la labor del Arquitecto  Sergio David López Ceniceros, director municipal de Obras Públicas así como también al Arq. Hilario Manrique Jiménez, regidor de Obras Públicas y a Gabriela Domínguez, directora de la Instancia de la Mujer en  Cuatro Ciénegas, por el apoyo brindado para que esta obra prioritaria no se detenga.

Externo que este es un proyecto autorizado por parte del Ing. Miguel Ángel Riquelme Solis, gobernador constitucional de Coahuila bajo  la supervisión de la Dra. Katy Salinas Pérez, titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres, quienes están muy al pendiente de sus avances para arrancar con la atención jurídica femenina  en el desierto  el próximo año.

