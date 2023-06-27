Avanza en un 70% Plaza en San Buena

FRONTERA COAH-. Un avance del 70% tiene la obra de la plaza lineal que se construye en las instalaciones de la Feria de San Buenaventura, Hugo Lozano Sánchez; alcalde de San Buenaventura, señaló que oficialmente no se ha inaugurado porque faltan algunos detalles pero es muy grato ver que decenas de familias ya empiezan a disfrutar de este espacio recreativo.



Fue hace meses que el alcalde se comprometió con los vecinos de la colonia 18 de Febrero a realizar esta obra, por lo que buscaron un espacio cercano a la colonia, un espacio que tuviera la oportunidad de que niñas y niños tuvieran un espacio de recreación.

Desde hace meses que empezó la tarea y el ayuntamiento llevo a cabo una plaza lineal en la parte frontal de las instalaciones de la feria, tiene un avance de más del 70% y se cree que para antes de que inicie la festividad del 07 de julio se pueda inaugurar el lugar.

El alcalde mencionó que están en detalles pero esta obra dará una nueva imagen en la entrada del municipio y en la entrada para la colonia 18 de febrero, también para quienes acudan a la Feria del Santo Patrono en San Buenaventura.

El alcalde recordó que aquí se realiza una inversión aproximada a los 2 millones de pesos, estaba deterioradas condiciones, se cambió la malla perimetral se puso barda nueva con reja- acero, pero además se lleva un plus porque el estampado del embanquetado.

Se instalaron luminarias, tiene juegos y aparatos deportivos, al igual que unas imágenes en entrada de la feria, las banquetas que estaban muy dañadas, además se pavimentó la parte de tierra, no había lugar para estacionamiento, era difícil cuando había feria pues no había estacionamiento en la parte frontal, pero ya está pavimentada, además se deja un espacio para que continúe la ciclo vía que viene de Frontera y hasta San Buenaventura.

“Es un placer pasar en las noches y ver a familias completas, no podemos prohibir que los niños se diviertan faltan cosas, pasto sintético, la malla sombra y otros detalles, en un días haremos la inauguración pero por las noches la gente ya acude y esa es la intención que la gente la pueda disfrutar aunque no esté terminada al 100%”, comentó el alcalde.