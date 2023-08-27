Avanza Miss Coahuila en Mexicana Universal

La página oficial de Miss Coahuila publicó con orgullo que fue una noche espectacular para Ytana este fin de semana en Aguascalientes por ganar 2 charms, el primero como mejor estilo, haciendo referencia al outfit de la entrevista con jurado y el segundo a la mejor campaña publicitaria en redes. Por la campaña de adopción de perritos.

Por su parte la representante de Coahuila, compartió en su página Ytana Torres Hernández “Ganamos dos charms!!!!. Gracias completamente a mi equipo y a ustedes por su apoyo. Con su like, compartiendo o comentando me apoyan de gran manera. No olviden unirse al grupo de WhatsApp donde comparten los links donde necesito que se hagan presentes como COAHUILA”,

Esta nominación fue posible ya que visitó una fundación Canina donde se enamoró de ‘Roja’, una perrita súper linda que al igual que ella 600 de sus perrihermanitos esperan un hogar; por lo que Ytana pidió en redes sociales apoyo para brindar a los caninos una oportunidad de tener una mejor calidad de vida, por lo que los cibernautas interesados le escribieron por DM y les explicó cómo puedes adoptar o donar.

Así fue como siguió con su pasarela ‘Pet Friendly’ como parte de las actividades de Mexicana Universal Organización en la cual obtuvo su charm que es un dije representativo.

MÁS DE LA PASARELA