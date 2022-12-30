Avanza recuperación de casas abandonadas

SALTILLO, COAH.- De acuerdo al Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial en Coahuila, Enrique Martínez y Morales, en el Estado hay 17 mil casas abandonadas, mismas que se pretenden recuperar por medio de un convenio con INFONAVIT.

“Las viviendas están deshabitadas y la intención es perder ofrecerlas a familias que buscan un patrimonio, la ubicación de ellas son principalmente en Ciudad Acuña, Piedras Negras, Torreón y Saltillo”, detalló el funcionario.

Martínez y Morales agregó que la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial mantiene un trabajo coordinado con los Ayuntamientos de dichos municipios y el mismo INFONAVIT para poder agilizar los trámites de recuperación de las casas abandonadas y poder ponerlas a disposición de quienes desean adquirirlas.

Por otra parte, el titular de la SEVOT añadió que las casas en abandono se convierten con el tiempo en un problema que degradan el tejido social de la colonia, pues suelen ser centros de drogadicción o delincuencia: “Es ahí donde debemos de dirigir la atención, ya estamos trabajando, ya me reuní con el delegado del INFONAVIT, y ya estamos trabajando en un programa para de manera conjunta hacer una intervención”, finalizó.