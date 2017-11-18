Bajarán taxis tarifa

Frontera.-Las líneas de taxis de la localidad están analizando bajar la tarifa de su servicio con 5 pesos menos, esto con la intención de tener asegurado el trabajo en el mes de diciembre y aunque saben que es cuando más movilidad existe, también saben que llegando enero se reduce y por ello quieren mantener los clientes.

El director de Transporte y Vialidad Omar González Fermín, detalló que esa intención le fue notificada por los taxistas que esperan que todos los usuarios de Frontera los ocupen a ellos y no a los de Monclova como se pudiera generar.

Dijo que en diciembre es cuando hay derrama económica y por consecuencia mayor ocupación de taxis y aunque se ha señalado en otras ocasiones que los choferes abusan, ahora la intención es reducir las tarifas hasta en 5 pesos y de esta forma llegar al primer mes del año con trabajo seguro, pues los usuarios sabrán que no hay abusos.

Se informó también que actualmente son 225 unidades de taxis las que se tienen en la ciudad repartidas en diversas bases de servicio, número que fue considerado como bueno por parte del director de Transporte y Vialidad para dar el servicio.

También sostuvo que en caso de que algún usuario sienta que está siendo afectado con tarifas elevadas puede realizar su queja mediante el 6 35 08 08 ya que se tomaran medidas contra quien incremente las tarifas del servicio.