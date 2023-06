Batallan para pagar alumnos

FRONTERA COAH-. Los jóvenes de nuevo ingreso y los que ya están dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila tienen dificultad para pagar la totalidad del pago de la inscripción y reinscripción, así lo comentó Luis Carlos Talamantes; coordinador de la máxima casa de estudios, por lo que están viendo la posibilidad que existe de que lo paguen en parcialidades, esto derivado de la crisis económica.

"Es un tema fuerte, no nos gusta, hay gente que no nos puede pagar la inscripción o la reincorporación, ahorita estamos haciendo el esfuerzo de conseguirles plazos, de ver la manera de cómo si se puede, de no dejarlos abandonados", comentó.

Dijo que se acaba de terminar el proceso de los que pasaron el examen para entrar a la universidad, en la región presentaron alrededor de 2 mil jóvenes para la licenciatura y mil 800 para preparatoria pero de esos, lamentablemente no todos pueden entrar, por lo que están por aceptar cerca de mil en licenciatura que ya están haciendo la solicitud de pagar en abonos.

Dentro de lineamientos universitarios hay que acudir a las oficinas para hacer la solicitud y validar para que ellos sigan insistiendo.

Los jóvenes de nuevo ingreso, si llegan a la universidad de la misma preparatoria, son alrededor de 4 mil 800 pesos de inscripción, si van de otra institución hay que pagar adicional 3 mil 500 pesos de la reinscripción son cerca de 8 mil pesos y es muy difícil la situación, lo mismo sucede en la región Carbonífera.

Se estima que al terminar esta semana se dé a conocer si se les autoriza pagar en parcialidades, hay algunos jóvenes que no se inscribieron, por una u otra razón y esto genera un problema para autoridades educativas.